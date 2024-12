Comunicat de presă UAT Municipiul Craiova

14:00

O veste foarte tristă lovește lumea fotbalului. În urmă cu scurt timp s-a aflat că a murit legendarul Helmut Duckadam. Fostul mare portar avea 65 de ani. Helmut Duckadam, portarul de legendă al celor de la Steaua București, câștigător al Cupei Campionilor Europeni, a murit, luni, 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani, […]