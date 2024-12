Peluza Nord FCSB i-a adus un ultim omagiu lui Helmut Duckadam, la Arena Națională. Ce au scandat fanii campioanei

22:50

Gigi Becali l-a criticat pe Alexandru Musi, chiar dacă acesta a marcat în meciul FCSB – Oţelul 1-4. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că Musi nu va mai fi titular la campioana României. Becali a luat o decizie surprinzătoare. El a precizat că în locul lui Musi îl va titulariza pe Mihai Toma, care are numai […] The post Gigi Becali a făcut praf un jucător după Oţelul – FCSB 1-4! A anunţat că îl scoate din echipă appeared first on Antena Sport.