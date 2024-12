Datoriile publice record accelerează creşterea datoriei globale

18:40

*ACTUALIZARE - Indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) erau in scadere, astazi, dupa o ora si jumatate de la deschiderea sesiunii de tranzactionare, anuland practic cresterile usoare de ieri.Indicele BET, la celor mai lichide douazeci de actiuni ale pietei noastre, avea un declin de 1,54%, la 16.194 de puncte, in vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, era in d...