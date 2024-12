Cum va da indicații din tribună Daniel Pancu la EURO U21 2025. Își va testa planul într-un super amical cu Franța

10:30

Preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, a transmis şi el un mesaj de condoleanţe după trecerea în nefiinţă a lui Helmut Duckadam. „Eroul de la Sevilla” a decedat luni, în jurul orei 11:00, la Spitalul Militar. Helmut Duckadam avea 65 de ani. Duckadam a intrat în istorie după ce a apărat 4 lovituri de departajare în finala […] The post Reacţia preşedintelui UEFA, Aleksander Ceferin, după decesul lui Helmut Duckadam: „Atunci când o stea cade, lasă o urmă luminoasă” appeared first on Antena Sport.