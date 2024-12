Călin Georgescu, întrebat ce va face cu scutul de la Deveselu: Totul se va evalua. Care sunt avantajele, care pot fi avantajele în viitor, ce s-a întâmplat până acum

22:20

Candidatul USR la preşedinţia României, Elena Lasconi, răspunde acuzaţiilor legate de faptul că ar susţine homosexualii, ea arătând că nu a susţinut niciodată ideea căsătoriei între persoane de acelaşi sex şi amintind că, în urmă cu un an, a avut ”de suferit” atât pe plan personal, cât şi pe plan profesional pentru că a dezvăluit public că a votat la referendumul pentru familie. ”Căsătoria pentru mine este între o femeie şi un bărbat. (...) Dar, pe de altă parte, eu am învăţat, ca bun creştin, că cea mai importantă lecţie pe care trebuie să o înveţi în viaţa asta este iubirea de aproape. Eu aşa am fost educată de bunica mea. Şi când spun asta, asta înseamnă şi toleranţă”, explică Lasconi.