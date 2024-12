Horoscop 4 decembrie 2024 – Sunteți hotărât sa rezolvați o problemă financiară

15:00

Azi nu mai are nimic din ieri, în campania asta electorală. Dezvolt, pe puncte. Serviciile Secrete. Înainte, politicienii controlau Serviciile Secrete. Pe urmă, parlamentarii și miniștrii s-au pretins, poate chiar au fost, victimele Serviciilor Secrete. Acum, Serviciile Secrete se lucrează între ele, într-o lume în care facebook și tik tok se lucrează între ele. Primul […]