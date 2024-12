Elena Lasconi a răspuns controverselor din campanie. Ce spune despre propaganda LGBT şi război: "Este manipularea rusească"

20:40

Se împlinesc aproape 35 de ani de la primele alegeri libere din România. Am avut de atunci sute de candidati si 4 preşedinţi care vor ramane în istorie, fiecare in felul lui. Am votat, in toti acesti ani, cu inima sau cu mintea, la nervi sau de nevoie, am votat răul cel mai mic ori salvatorul. Facem în zilele următoare o analiză a acestor ani ca să vedem unde şi ce am greşit. Ca să nu mai repetăm greşeala. Începem cu momentul 1990. Cu primul preşedinte al României libere - Ion Iliescu, singurul care a câştigat alegerile prezidenţiale din primul tur. Vedem imagini care n-au mai fost difuzate vreodate la o televiziune din România.