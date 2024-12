Daniel Pancu, după tragerea la sorţi pentru CE de tineret: Sunt convins că vom face o figură frumoasă

20:50

Datoria globală explodează: 12.000 miliarde de dolari în plus în doar 3 trimestre ale anului 2024 Datoria mondială a crescut cu mai mult de 12.000 de miliarde de dolari în primele trei trimestre ale acestui an, atingând un nou nivel record de aproape 323.000 de miliarde de dolari, graţie diminuării costurilor cu împrumuturile şi revenirii