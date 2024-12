Șefii TikTok au recunoscut în Parlamentul European că au eliminat rețelele rusești de promovare a lui Călin Georgescu abia la 5 zile după turul întâi al alegerilor prezidențiale

05:00

Nu trebuie s-o lăsăm singură pe Elena Lasconi! Un președinte are nevoie de guvern ca să-și poată pune în practică planul de țară. USR are nevoie de susținere pentru a pune în aplicare reformele de care România are nevoie. Colegii noștri din USR au arătat deja, prin lupta dusă, prin proiectele depuse, că vor să […] Articolul (P) 11 motive să votezi USR la alegerile parlamentare din 1 decembrie apare prima dată în Ziariștii.