Principalul democrat din Camera Reprezentanţilor îi cere lui Biden graţieri din clasa muncitoare

Nick Clegg, preşedintele pentru afaceri globale al companiei care deţine Facebook, Instagram şi WhatsApp, a declarat că Rusia este în continuare sursa nr. 1 a operaţiunilor online de influenţă, potrivit The Guardian. Totuşi, el a afirmat că este „surprinzător” cât de puţin a fost folosită inteligenţa artificială (AI) pentru a „păcăli” votanţii, în contextul unui an foarte aglomerat pentru alegerile din întreaga lume. Fostul viceprim-ministru britanic a dezvăluit că Meta, care are peste 3 miliard...