Gigi Becali vrea să îl transfere pe Louis Munteanu! Oferta pe care a făcut-o pentru atacantul lui CFR Cluj

Fostul jucător de tenis australian Neale Fraser, care a câştigat trei titluri de Grand Slam la simplu, a murit la vârsta de 91 de ani, au anunţat, marţi, autorităţile australiene, citate de AFP. Fostul număr unu mondial la amatori a câştigat US National, precursoarea US Open, în 1959 şi 1960, şi Wimbledon în 1960.