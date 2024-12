Detalii teribile despre milionarul care a pierdut tot, inclusiv casa în care locuia! Personajul controversat care i-a sărit în ajutor

14:00

Gigi Becali regretă că i-a pus o clauză de 15 milioane de euro lui Daniel Bîrligea. Patronul roş-albaştrilor ar dori să îi mărească atacantului clauza de reziliere după evoluţia atacantului cu Oţelul. Bîrligea a reuşit o „dublă” în meciul cu Oţelul, ceea ce l-a propulsat pe prima poziţie în clasamentul golgheterilor Ligii 1. Bîrligea are […] The post Daniel Bîrligea, clauză de 50 de milioane de euro! Reacţia lui Gigi Becali după ce atacantul a devenit golgheterul Ligii 1 appeared first on Antena Sport.