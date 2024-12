Pep Guardiola a explicat gestul pe care l-a făcut la adresa fanilor lui Liverpool, care a declanşat un scandal uriaş: „Nu am fost niciodată aşa”

16:20

Alexandra Duckadam, soţia lui Helmut Duckadam, a reuşit cu greu să vorbească despre decesul „Eroului de la Sevilla" şi a făcut-o chiar de lângă catafalc. Alexandra a dezvăluit cum a ajuns soţul ei la spital de urgenţă, în urma unor dureri de spate. După ce a scăpat de 7 intervenţii chirurgicale, o infecţie i-a fost […]