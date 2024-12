A început târgul de carte Gaudeamus 2024

09:10

Primarul general al Capitalei şi-a exercitat dreptul la vot, dimineaţă, înainte de ora 9:00. Nicuşor Dan a transmis la ieşirea de la urne că votul de astăzi reprezintă „votul cel mai important de anul acesta”. „E votul cel mai important de anul acesta. E votul pentru Parlament, iar Parlamentul conduce România. Am votat de fiecare […] The post Nicuşor Dan, la ieşirea de la urne: „Am votat un partid care a fost corect cu mine tot timpul” appeared first on Buletin de București.