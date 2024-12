Marius Şumudică, detalii teribile din timpul meciului Afumaţi – Rapid: „Mă uitam la câţi metri e ambulanţa. Aveam pulsul mare”

19:50

Suporterii lui Dinamo au făcut un gest emoţionant la priveghiul lui Helmut Duckadam. Fanii „câinilor" au uitat de orice rivalitate şi i-au adus un omagiu legendei Stelei. Duckadam a murit la vârsta de 65 de ani, la Spitalul Militar. Trupul său neînsufleţit a fost depus la Arena Naţională. Au curs lacrimi pe cel mai mare […]