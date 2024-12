Marius Șumudică a vrut ca un jucător de la Rapid să plece împrumut, însă acesta a refuzat! Cum a reacționat antrenorul

21:50

Fanii din Peluza Sud nu au lipsit de la priveghiul lui Helmut Duckadam. Chiar dacă în ultimii ani au fost în conflict cu portarul legendar al roş-albaştrilor, aceştia au venit să îi aducă un omagiu „Eroului de la Sevilla". Suporterii Stelei au venit în număr mare la Arena Naţională, acolo unde a fost depus trupul […]