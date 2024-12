Ultimul supraviețuitor din București al Holocaustului este îngrijorat de ascensiunea extremei-drepte

12:50

Intrat in parlament in siajul candidatului pro-rus Calin Georgescu, partidul Dianei Sosoaca, SOS, il vede deja pe acesta noul presedinte al Romaniei si in consecinta se pregateste sa guverneze – in ciuda faptului ca partidele extremiste nu dispun de majoritatea necesarii formarii unui cabinet. Acest lucru nu a impiedicat-o pe Sosoaca sa dea publicitatii lista […] Articolul Guvernarea dacă Georgescu ajunge la Cotroceni: Șoșoacă – premier, Lazarus – Digitalizare, Gusa – director SRI apare prima dată în PS News.