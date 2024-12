Informaţiile prezentate de SRI, SIE, MAI şi STS în şedinţa CSAT, referitoare la campania lui Călin Georgescu, declasificate – VEZI DOCUMENTELE

10:30

In temeiul deciziei ASF 1178/28.11.2024, administratorii in functie ai SSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A., societate înregistrata la ORC […] The post SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA – Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 9-10 ianuarie 2025 appeared first on Financial Intelligence.