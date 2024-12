Șefii unei organizații care îl sprijină pe Călin Georgescu amenință: „Avem tot despre voi”

00:40

Snoop a vorbit cu opt oameni cu ocupații variate, avocat, medic, regizor de operă, actor, casnică, lucrătoare în curățenie. După alegerile parlamentare, unii au spus că „îl iubesc și mai tare" pe Georgescu, alții au fost iritați să fie abordați din nou: „vreți să mă convingeți să nu-l mai votez?", în vreme ce unul dintre ei s-a răzgândit chiar înainte de parlamentare, „după documentarul Recorder".