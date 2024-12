POLITICO: Notele Comisiei Europene 2019 – 2024 (Gentiloni, McGuinness și Dalli)

14:30

„Prioritatea zero pentru România este să rămână pe calea europeană, să rămână în UE și în NATO”, spune liberalul Sebastian Burduja, înaintea discuțiilor dintre reprezentanții PNL, PSD, USR și UDMR, care vor avea loc miercuri după-amiază. În acest moment, prioritatea zero pentru România este să rămână pe calea europeană, să rămână în UE, în NATO […] Articolul Sebastian Burduja: Prioritatea zero pentru România este să rămână pe calea EUROPEANĂ apare prima dată în PS News.