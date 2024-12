Banderola pro-LGBT aruncă în aer fotbalul din Premier League

16:00

Duminică PSD și PNL au cules dezbinarea logic rezultată după vrajba prostesc promovată de liderii care au urcat în organizații cu liftul VIP și nu pe scări. Politica românească ne-a demonstrat încă odată că are trădarea în instalații. De sute de ani. Electoratul partidelor main-stream s-a dovedit „indisciplinat" dacă comparăm rezultatele de la prezidențiale cu […]