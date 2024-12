Apropo de paranormal, care mâine poate să devină normal….

08:10

Am spus-o, am scris-o și am mărturisit-o în repetate rânduri. Nu sunt istoric de meserie. Nu am nici un fel de studii superioare în domeniu. Însă citesc consecvent cărți de istorie, îndeosebi pe teme de istorie modernă și contemporană, iar asupra celor mai interesante le atrag atenția celor ce îmi fac onoarea să îmi citească […] Articolul Lung, greu drumul spre normalitate apare prima dată în Contributors.