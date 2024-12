Ianis Hagi, printre cei mai buni jucători ai lui Rangers, în victoria la scor de tenis! Nota primită de „Prinţ”

12:10

Pep Guardiola a vorbit despre gestul de a le arăta fanilor lui Liverpool şase degete, referire la cele 6 titluri pe care le-a cucerit în Premier League. Antrenorul lui City a făcut acest gest în timpul derby-ului Liverpool – Manchester City, câştigat de „cormorani" cu 2-0. Guardiola a admis că şi-a pierdut cumpătul, dar a […]