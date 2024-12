Mircea Badea dezminte o postare falsă cu el care a circulat pe TikTok: „E un fake. Nu am spus niciodată că votez cu Călin Georgescu”

„A tot circulat pe TikTok... Fac o precizare pe care am făcut-o deja și pe Instagram și pe TikTok, am făcut un live pe Instagram și am pus filmarea și pe TikTok. Și fac precizarea și la televizor. Pe TikTok...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3