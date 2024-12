Reacţia premierului Marcel Ciolacu, la declasificarea documentelor CSAT

Marcel Ciolacu: Am luat act de declasificarea documentelor CSAT care arată că în campania electorală a domnului Călin Georgescu au fost folosite finanțări externe nedeclarate de către acesta și că există tipare de lucru ce arată implicarea unor actori statali! Nu am putut să vorbesc public despre aceste documente pentru că am respectat legea. Însă, […]

