SUA, reacție după raportul desecretizat al CSAT: Îndepărtarea României de alianțele occidentale ar afecta cooperarea SUA-România în domeniul securității

18:20

Președintele Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, a declarat marți legea marțială, menționând că această măsură este necesară pentru a proteja țara de ”forțele comuniste nord-coreene”, informează AP , Reuters, BBC și Agerpres, care citează AFP. ”Pentru a proteja Coreea de Sud liberală de ameninţările reprezentate de forţele comuniste nord-coreene şi pentru a elimina elementele […] The post Președintele Coreei de Sud declară legea marțială acuzând opoziția de activități împotriva statului first appeared on caleaeuropeana.ro.