Asociația Funky Citizens are peste 700 de observatori pe teren, care supraveghează procesul electoral. Iată ce au descoperit observatorii până acum. Vom reveni periodic cu informații noi. Confuzie la listele suplimentare În mai multe secții de votare au existat neclarități privind votarea pe listele suplimentare. În Iași, mai mulți votanți au fost trimiși de la […]