„Nu sunt fan Putin”, afirma Georgescu, in ciuda numeroaselor declaratii anterioare in care-l ridica in slavi pe dictatorul de la Kremlin

15:20

In Danemarca, in timpul „amnistiei pentru arme” din noiembrie, peste 35 de mii de unitati de diferite arme au fost predate in mod anonim politiei, relateaza publicatia daneza DR, care citeaza surse din Politia Nationala a Danemarcei In luna noiembrie, in Danemarca, detinatorii de arme ilegale le-au putut preda in mod anonim politiei, fara a...