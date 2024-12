LOCUL I LA GALA „DESCOPERĂ-ȚI PASIUNEA ÎN IT”: Aplicația care ne reduce amprenta de carbon

10:10

În cadrul evenimentului Lights On, strada Kogălniceanu din Cluj-Napoca s-a transformat într-un loc magic, găzduind Celălalt Târg de Crăciun, o destinație perfectă pentru iubitorii de bunătăți culinare, cadouri handmade și instalații artistice spectaculoase. Evenimentul este deschis publicului până pe 8 decembrie 2024, oferind ocazia perfectă pentru o plimbare memorabilă de iarnă. Organizatorii au avut grijă […]