Răzvan Lucescu s-a inspirat de la Guardiola şi Conte şi a dat lovitura în Grecia: „Noi asta vrem să facem!”

15:00

România se pregăteşte de turul 2 al alegerilor prezidenţiale 2024, iar românii vor alege între Călin Georgescu şi Elena Lasconi. Ion Ţiriac, unul dintre cei mai cunoscuţi români, a anunţat care ar fi primul lucru pe care l-ar face dacă ar fi preşedintele ţării. Ambasadorii UE au agreat aderarea României la spaţiul Schengen şi cu […] The post „Asta faci dacă ai obraz!” Primul lucru pe care l-ar face Ion Ţiriac dacă ar fi preşedintele României. Anunţul incredibil appeared first on Antena Sport.