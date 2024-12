Unii, mai egali ca alții: În parcarea interioară a Spitalului Județean intră cine poate!

17:00

Un cetăţean columbian în vârstă de 34 ani a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv de procurorii DIICOT, sub acuzaţia de tentativă la acte de diversiune, după ce a fost prins că, în iulie acest an, sub coordonarea unui cetăţean străin rezident în Rusia, a fotografiat şi filmat mai multe obiective strategice din România, cu intenţia de a le distruge prin incendiere sau explozie.