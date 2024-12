PSD-PNL-USR-UDMR-minorități: alianţa anti-Călin Georgescu! Ilie Bolojan a anunţat ce planuri au noii parteneri

20:00

După decizia controversată a UEFA privind incidentele de la meciul România – Kosovo din Liga C a Nations League, Federația Română de Fotbal (FRF) se pregătește să atace sancțiunile în instanță. Cu o amendă totală de 128.000 de euro și interzicerea spectatorilor la următorul meci oficial organizat acasă, FRF își concentrează eforturile pentru a asigura […] The post FRF merge la TAS! Care e miza? first appeared on Ziarul National.