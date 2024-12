Primele declaratii ale Cristinei Cioran, după ce a fost surprinsă la aceeași adresă cu Alex Dobrescu: ”Nu am făcut nimic greșit”

13:30

Dorian Popa se pregătește pentru o super-vacanță! Pleacă de Crăciun în New York, unul dintre cele mai spectaculoase locuri de sărbătorile de iarnă. Vloggerul este nerăbdător și a făcut toate pregătirile necesare! Iată cât îl costă să viziteze New York într-una dintre cele mai scumpe perioade din an.