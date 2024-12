Imaginea cu care Simona Halep şi-a „cucerit” fanii. Românca îşi grăbeşte revenirea în circuit! Cine a ajutat-o

15:30

Marius Şumudică a oferit detalii despre starea pe care a avut-o în timpul meciului Afumaţi – Rapid 0-3, din Cupa României. Şumi susţine că nu s-a simţit bine, acuzând un puls mărit şi fiind speriat şi de vestea care a întristat o ţară întreagă, decesul lui Helmut Duckadam. „Ieri a fost prima oară când am […] Marius Şumudică, detalii teribile din timpul meciului Afumaţi – Rapid: „Mă uitam la câţi metri e ambulanţa. Aveam pulsul mare"