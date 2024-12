Încrederea investitorilor din România a ajuns la cel mai scăzut nivel

11:10

Joe Biden fell asleep while African leaders were giving him commendations. pic.twitter.com/93EVr0AREr — Ian Miles Cheong (@stillgray) December 4, 2024 Preşedintele american Joe Biden, în vârstă de 82 de ani, a adormit miercuri, în timpul unei reuniuni care a avut loc în Angola, cu mai mulţi lideri ai ţărilor africane, relatează Le Figaro. Biden participa […] Articolul VIDEO Joe Biden a adormit în timpul unui summit cu liderii africani apare prima dată în PS News.