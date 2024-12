Franța – România LIVE TEXT (19:00). Meci „de foc” între campioana mondială și elevele lui Pera, la EHF EURO 2024

17:10

Luminiţa Huţupan Dinu şi Carmen Amariei vor fi primite în Hall of Fame la finalul Campionatului European de handbal feminin. Cele două foste mari jucătoare se alătură unor nume uriaşe din handbalul mondial, care vor intra pentru totdeauna în istoria handbalului european. În 2024, EHF va primi 21 de jucători în Hall of Fame, 14 […]