Patronatul Organizația Femeilor Antreprenor vă cheamă să dăm împreună un #vot pentru viitorul european al României!

17:50

Tu cum ai grijă de sănătatea danturii tale? Pe lângă faptul că la nivelul danturii, pot apărea probleme ce provoacă dureri insuportabile, și din punct de vedere estetic, dinții sunt foarte importanți. Un zâmbet sănătos și frumos întinerește orice față, iar dacă nu o întinerește, măcar să nu o îmbătrânească. Investește în tine și apelează [...] The post Ești pacient la o clinică dentară care tratează profesional? Dacă nu, mergi la Dental Premier! first appeared on IasiTV Life.