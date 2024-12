Liderul PNL Iaşi Alexandru Muraru: Primarii noştri sunt implicaţi ca şi cum am avea candidatul nostru în turul doi

12:30

Agenţia France Presse susține că România se află în faţa unui duel prezidenţial sub forma unui referendum privind viitorul Europei. A rămâne pe calea proeuropeană sau a face un salt în necunoscut. Românii au de ales între Elena Lasconi și Călin Georgescu. Financial Times compară alegerile prezidențiale din țara noastră cu „a doua revoluție a […] Articolul Presa internațională, despre alegerile prezidențiale de duminică. Lasconi vs. Georgescu apare prima dată în PS News.