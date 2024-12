Ce soluţie propune un producător de lactate pentru a creşte finanţarea fermelor mici şi mijlocii: crearea unui „Farmer Mac“ românesc, după modelul american, dedicat agriculturii

14:15

Publicatia britanică The Banker a desemnat UniCredit ”Banca Globală a Anului 2024” pentru al doilea an consecutiv, în cadrul unei ceremonii organizată la Londra. UniCredit a fost numită Banca Anului şi Cea mai Bună Bancă din Europa. În plus, grupul italian a primit titlul de Banca Anului în Italia, Croaţia şi Bosnia Herţegovina. Revista The Banker, parte a Grupului Financial Times, oferă informaţii economice şi financiare pentru sectorul financiar mondial de la înfiinţarea sa, în 1926. „Suntem m...