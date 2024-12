Bolojan: Dezvăluirile CSAT vin să confirme că procesul electoral a putut fi afectat grav

20:20

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut joi să se pună capăt and #39;carnagiului and #39; din Siria, pe care l-a numit rezultatul unui and #39;eşec colectiv cronic and #39; de a declanşa un proces politic în ţara divizată de la începutul războiului civil în 2011, transmite AFP.