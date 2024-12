VIDEO | O statuie a lui Evgheni Prigojin, fostul comandant al Wagner, inaugurată în capitala centrafricană Bangui, în faţa Casei Rusiei

21:50

Jurnalişti ai cotidianului britanic The Guardian şi ai ediţiei sale de duminică, The Observer, au declanşat miercuri o grevă, pentru prima dată în peste 50 de ani, cu scopul de a protesta împotriva vânzării acesteia, informează AFP, citată de Agerpres. Guardian Media Group (GMG), compania-mamă a cotidianului The Guardian, a anunţat la mijlocul lunii septembrie