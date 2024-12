Scandalos: sotia lui Toni Grebla, seful Autoritatii Electorale Permanente, ii face campanie pe Facebook lui Calin Georgescu. Si ne mai miram de ce tac autoritatile?

21:20

Hotelul de Gheata de la Balea este in constructie, estimandu-se ca cinci igluuri vor fi gata in preajma Craciunului. Anul acesta, Hotelul va avea 10 sau 11 camere, distribuite in mai multe igluuri, potrivit Ora de Sibiu. „Pana in momentul de fata avem facute cinci igluuri, iar acum lucram la interiorul lor. Vor fi in...