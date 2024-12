Primarul din Borcea a făcut show total la interviuri: „I-am zis să o lovească cu fruntea, nu ca alții, cu capul”

05:00

Costel Gâlcă a recunoscut că are planuri mari la Universitatea Craiova, după 2-0 cu Petrolul, la Ploiești. Antrenorul oltenilor a vorbit deschis la interviul de la finalul partidei din Cupa României. Meciul dintre Petrolul și Universitatea Craiova a contat pentru etapa a 2-a din Grupa B a Cupei României. Oltenii au ajuns la 3 puncte […]