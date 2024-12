Sector 3 | Programul DGITL în perioada sărbătorilor

01:10

Biblioteca Metropolitană București a lansat proiectul cultural „Povestea noastră de Crăciun". Prin această inițiativă se vor redescoperi tradițiile, miturile și riturile sărbătorilor de iarnă. Evenimentele se vor desfășura în mai multe filiale, sub forma unor de întâlniri și ateliere de lectură, pictură și un concurs de spus povești, în perioada 30 noiembrie – 18 decembrie 2024.