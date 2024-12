Proteste în Bucureşti şi Cluj-Napoca

07:00

Cu doar câteva zile înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale din România, presa internațională alocă spații ample acestui eveniment politic de o importanță majoră. Sub titlul „A doua revoluție a României”, The Financial Times amintește de evenimentele care au dus la răsturnarea comunismului în decembrie 1989 și de începuturile parcursului european și NATO al României. […]