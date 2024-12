Fostul senator David Perdue, nominalizat de Donald Trump pentru functia de ambasador al SUA la Beijing

Presedintele ales al SUA, Donald Trump, a anuntat ca l-a nominalizat pe fostul senator David Perdue pentru functia de ambasador al SUA in Chinam anunta The New York Times. „David are o experienta valoroasa in construirea relatiei noastre cu China. A locuit in Singapore si Hong Kong si si-a petrecut cea mai mare parte a...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Aktual24