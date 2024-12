Caricatura Zilei

18:00

Graba investitorilor către sectorul inteligenței artificiale în acest an a supraestimat potențialul pe termen scurt al tehnologiei, crescând riscurile unei corecții în prețurile acțiunilor. Joe Davis, economistul șef al Vanguard, a declarat pentru Financial Times că "investitorii au mers prea departe în pariurile lor pe potențialul IA, chiar dacă tehnologia se dovedește a avea efecte […]