Rutte i-a transmis lui Zelenski că aliații NATO au făcut o „prioritate” din livrarea mai multor sisteme de apărare antiaeriană și de muniții Ucrainei

22:20

Candidatul ultranaționalist anti-NATO și anti-UE la funcția de președinte al României, Călin Georgescu, a declarat că nu este interesat de angajamentul din cadrul NATO de a aloca minim 2% din PIB pentru apărare, iar întrebat fiind ce va face cu scutul de la Deveselu, acesta a declarat că "totul se va evalua, care sunt avantajele, […]