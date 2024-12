Alina Mungiu-Pippidi: Votați contra lui Călin Georgescu!

11:40

Personal, am primit amenințări și chiar am fost agresat fizic, într-o piață publică, în timp ce scriam despre Roșia Montană. Am avut parte de amenințări cu moartea în timpul investigațiilor de pe teren, legate de tăierile ilegale de păduri. Au trecut două decenii și jumătate, de când Marius Vizer, prietenul lui Putin (la propriu), m-a […] Articolul Vreau să trăiesc într-o țară în care interlopii care amenință jurnaliștii ajung la pușcărie, nu consilieri ai viitorului președinte al României apare prima dată în România curată.