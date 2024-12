Prezidenţiale2024/Macron o susţine pe Lasconi: Dacă ajunge la putere cineva prorus, asta va schimba politica

07:50

Cunoscutul actor Victor Rebengiuc le-a spus, joi seara, participanţilor la protestul pro-democraţie din Piaţa Universităţii, că a primit mesaje de ameninţare, subliniind că va vota din nou cu Elena Lasconi. „Contrar acestor mesaje şi ameninţări, eu, duminică, am să repet votul pe care l-am dat acum două săptămâni şi am să votez din nou, şi […]